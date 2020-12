Tenet | 3 motivi per cui è il migliore film di Nolan e 3 motivi per cui è il peggiore

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con l'arrivo disu Infinity, disponibile on demand in 4K, vediamo iper cui l'undicesimodi Christopherè il suoe, allo stesso tempo, il suo. Christopherl'ha fatto di nuovo., il suo undicesimo, è riuscito ancora una volta a dividere le opinioni degli spettatori, tra chi si è piacevolmente perso tra i tornelli temporali dele chi, invece, non è riuscito a godersi la giostra spettacolare che il regista inglese ha messo in scena. Primoad alto budget che, all'inizio di agosto di un anno problematico, ha fatto riaprire le porte delle sale cinematografiche quest'estate,ora è disponibile on demand ...