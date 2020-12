T-Red e multa semaforo rosso | ecco i motivi su cui fondare il ricorso

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Abbiamo già parlato più volte di circolazione su strada di autoveicoli, multe e ricorsi, essendo sempre caldissimo l’argomento contravvenzioni e conseguenti sanzioni. In tema di autovelox non tarato, abbiamo spiegato che è possibile farecontro lae vincerlo, anche sulla scorta di interessanti e recenti statuizioni da parte della Corte di Cassazione. Qui di seguito vogliamo soffermarci però su un differente dispositivo utilizzato per regolare la circolazione su strada, ovvero il T-red. Vediamo allora se in tema di infrazioni al Codice della Strada, rilevate attraverso il dispositivo citato, ci sono margini per fare unefficace che porti a non dover pagare la. Se ti interessa saperne di più sul Telelaser Trucam utilizzato dalla Polizia, dove può essere utilizzato e a quale scopo, clicca ...