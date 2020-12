«Sylvie’s Love» | il nuovo film con Tessa Thompson è il nuovo «La La Land»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nonostante non ci siano canzoni e coreografie piroettanti, Sylvie’s Love, il nuovo film di Eugene Ashe disponibile su Amazon Prime Video, è molto più vicino a La La Land di quanto non sembri di primo acchito. Non solo perché i protagonisti sono uniti da un amore impossibile, che ora sembra avvicinarli e ora sembra dividerli, ma anche perché la fatica di inseguire un sogno, così come per Mia e Sebastian, assume per gli amanti i contorni di un’impresa erculea, quasi impossibile. Al centro di tutto ci sono loro, Robert e Sylvie. Lui sassofonista in cerca di fortuna, lei trasognata promessa sposa che immagina un futuro in televisione impiegando le giornate ad aiutare il padre nel suo negozio di dischi. È proprio qui, nella magica cornice di uno stabile di legno verniciato nella New York degli anni Cinquanta, che i due si incontrano e capiscano di essere fatti l’uno per l’altra. https://www.youtube.com/watch?v=SbjakuJZgww