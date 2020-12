Svolta storica in Argentina | l’aborto diventa legale

Leggi su ck12

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Inè ora legge. Il Senato approva la norma dopo la Camera: esulta il popolo fuori al Parlamento Getty Imagesper l’. La battaglia sulportata avanti degli ultimi anni dal governo guidato da Alberto Fernandez è vinta. Come aveva già fatto la Camera anche il Senato ha approvato la norma che legalizza. Due anni fa la legge si era fermata proprio al Senato dopo il primo via libera. Il nodo era l’obiezione di coscienza che nella nuova legge è stato introdotta. Per le donnesarà possibile interrompere la gravidanza entro la 14esima settimana, oltre sono previste delle pene. Tra gli obiettivi delle legge non solo dare maggiori libertà alle donne se portare avanti o meno una ...