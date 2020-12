Svizzera, muore dopo la vaccinazione. Non è chiaro se ci sono correlazioni con il vaccino Pfizer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Zurigo, 30 dic – In Svizzera un cittadino muore dopo essersi fatto il vaccino contro il coronavirus. Lo rivelano funzionari del cantone di Lucerna, come riferisce il Guardian. Tuttavia non è stato chiarito se la morte sia correlata all’inoculazione del vaccino. Il cantone di Lucerna si limita a dire di essere a conoscenza del caso “Siamo a conoscenza del caso”, riferisce un portavoce del cantone, aggiungendo che l’episodio è stato sottoposto all’autorità di regolamentazione Svizzera dei farmaci Swissmedic. Il cantone non ha rilasciato dettagli, neanche quanto tempo sia trascorso tra il momento in cui la persona ha fatto il vaccino e il momento in cui è avvenuta la morte. Il cittadino deceduto è stato uno dei primi a vaccinarsi in Svizzera. A Lucerna le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Zurigo, 30 dic – Inun cittadinoessersi fatto ilcontro il coronavirus. Lo rivelano funzionari del cantone di Lucerna, come riferisce il Guardian. Tuttavia non è stato chiarito se la morte sia correlata all’inoculazione del. Il cantone di Lucerna si limita a dire di essere a conoscenza del caso “Siamo a conoscenza del caso”, riferisce un portavoce del cantone, aggiungendo che l’episodio è stato sottoposto all’autorità di regolamentazionedei farmaci Swissmedic. Il cantone non ha rilasciato dettagli, neanche quanto tempo sia trascorso tra il momento in cui la persona ha fatto ile il momento in cui è avvenuta la morte. Il cittadino deceduto è stato uno dei primi a vaccinarsi in. A Lucerna le ...

margore6 : RT @cris_cersei: In Svizzera muore uno dei primi vaccinati. ???? - zagreus39922475 : RT @IlPrimatoN: Svizzera, muore dopo aver fatto il vaccino Pfizer/Biontech contro il coronavirus. Nessun commento dalle autorità ---------… - bb_1774 : RT @IlPrimatoN: Svizzera, muore dopo aver fatto il vaccino Pfizer/Biontech contro il coronavirus. Nessun commento dalle autorità ---------… - ippolito923 : RT @cris_cersei: In Svizzera muore uno dei primi vaccinati. ???? - Adm_Ackbar_1983 : RT @cris_cersei: In Svizzera muore uno dei primi vaccinati. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera muore Svizzera, muore dopo la vaccinazione. Non è chiaro se ci sono correlazioni con il vaccino Pfizer Il Primato Nazionale A Lucerna muore una persona vaccinata, ma il collegamento è improbabile

Le autorità hanno segnalato il caso a Swissmedic - Il decesso potrebbe essere avvenuto per altri motivi, come l’età avanzata o malattie pregresse ...

Morto cinque giorni dopo il vaccino

Swissmedic sta indagando sul caso di una persona deceduta alcuni giorni dopo la somministrazione del vaccino contro il Covid-19, emerge come avesse ...

Le autorità hanno segnalato il caso a Swissmedic - Il decesso potrebbe essere avvenuto per altri motivi, come l’età avanzata o malattie pregresse ...Swissmedic sta indagando sul caso di una persona deceduta alcuni giorni dopo la somministrazione del vaccino contro il Covid-19, emerge come avesse ...