Stop alle agevolazioni fiscali nello sport | cosa succede e cosa rischiano i club

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un vuoto normativo rischia di svuotare le casse deidella Serie A di calcio, basket e altriprofessionistici. La doccia gelata è arrivata nella giornata di lunedì: una circolare dell’Agenzia delle Entrate annunciava il blocco del “regime agevolato degli impatriati”, contenuto nel cosiddetto Decreto Crescita, in attesa di un Dpcm attuativo che ancora latita. Lo sconto fiscale era stato ampliato anche agliivi professionisti al fine di attrarre in Italia atleti di livello. Così le società italiane hanno siglato contratti importanti come quelli, ad esempio, di Ibrahimovic, De Ligt e Ribery e Osimhen. Iprofessionistici in base alla norma godono di un’agevolazione fiscale fissata al 50% per gliivi che abbiano risieduto all’estero nei due periodi d’imposta precedenti il ...

E che restando fiscalmente in Italia per almeno un biennio permettevano alle società di risparmiare il 50% in tasse. Questo beneficio si dovrebbe tradurre in un beneficio per i club che possono così ...