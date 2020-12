Stefano Bettarini scende prepotente in guerra: Enorme causa legale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Stefano Bettarini ha avviato la battaglia legale contro il Grande Fratello Vip. Questa volta però non ci sta: “Cos’è politicamente corretto?” Stefano Bettarini (Instagram)Stefano Bettarini è stato squalificato quasi due mesi fa dal Grande Fratello Vip. Inizialmente si era scusato per la presunta bestemmia, poi risentendosi e vedendo il comportamento del conduttore, Alfonso Signorini, ha deciso di dire la sua. Il provvedimento preso nei suoi confronti non è affatto piaciuto all’ex calciatore, il quale ha comunicato su Instagram di aver subito un’ingiustizia incredibile da parte del reality show e dal conduttore. In queste settimane si è scagliato ferocemente nei confronti della redazione del programma, attaccando ripetutamente sia Signorini che il ... Leggi su kronic (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha avviato la battagliacontro il Grande Fratello Vip. Questa volta però non ci sta: “Cos’è politicamente corretto?”(Instagram)è stato squalificato quasi due mesi fa dal Grande Fratello Vip. Inizialmente si era scusato per la presunta bestemmia, poi risentendosi e vedendo il comportamento del conduttore, Alfonso Signorini, ha deciso di dire la sua. Il provvedimento preso nei suoi confronti non è affatto piaciuto all’ex calciatore, il quale ha comunicato su Instagram di aver subito un’ingiustizia incredibile da parte del reality show e dal conduttore. In queste settimane si è scagliato ferocemente nei confronti della redazione del programma, attaccando ripetutamente sia Signorini che il ...

