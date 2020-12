Stefano Bettarini passa alle vie legali | ha fatto causa alla produzione del Grande Fratello Vip

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non si ferma la lotta dinei confronti del programma dopo essere stato squalificato per una bestemmia. Ecco che cosa sta succedendo. GF Vip:non ci sta, è guerra con il programma Qualche settimana faera entrato nella Casa delVip felice di poter portare nuova energia tra i concorrenti. Peccato che la sua permanenza nel reality sia stata solamente di tre giorni. Parlando con i ragazzisi è lasciato sfuggire un’espressione toscana, una variante di “Madonna”, secondo molti. Per questo Alfonso Signorini e ladelVip hanno deciso di squalificarlo. All’iniziosi ...

È ufficialmente guerra tra Stefano Bettarini e il «Grande Fratello Vip». Dopo la squalifica per bestemmia, l’ex marito di Simona Ventura ha più volte attaccato gli autori del programma sui social ma o ...Stefano Bettarini è in causa contro il GF VIP e come non essere d’accordo con lui, perché è evidente, come detto da lui e da molti, che si usino due pesi e due misure (foto). Nessuno voleva l’eliminaz ...