“Sta con lui!”. Melissa Satta, nuovo fidanzato dopo l’addio da Boateng. E il nome del ‘rampollo’ fa tremare il gossip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alla fine ha aspettato i tempi tecnici per poterlo comunicare. Parliamo di Melissa Satta che dopo aver chiuso definitivamente il capitolo Kevin Prince Boateng, avrebbe (già) intrecciato una nuova relazione. Come racconta Chi Magazine la modella sarda si sarebbe legata sentimentalmente a Matteo Rivetti. Si tratta del figlio di Carlo, ex proprietario del marchio Stone Island che di recente è stato acquisito da Remo Ruffini. Cioè l’Ad di Moncler: l’affare si è concluso per la cifra da capogiro di 1,5 miliardi di euro. Alfonso Signorini dice che dietro alla scelta di annunciare pubblicamente la rottura da parte del ‘Satteng’, c’è proprio la storia nascente tra Melissa e il rampollo Matteo. Altrimenti detto l’ex velina di Striscia la Notizia non avrebbe avuto affatto piacere di, eventualmente, ritrovarsi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alla fine ha aspettato i tempi tecnici per poterlo comunicare. Parliamo dicheaver chiuso definitivamente il capitolo Kevin Prince, avrebbe (già) intrecciato una nuova relazione. Come racconta Chi Magazine la modella sarda si sarebbe legata sentimentalmente a Matteo Rivetti. Si tratta del figlio di Carlo, ex proprietario del marchio Stone Island che di recente è stato acquisito da Remo Ruffini. Cioè l’Ad di Moncler: l’affare si è concluso per la cifra da capogiro di 1,5 miliardi di euro. Alfonso Signorini dice che dietro alla scelta di annunciare pubblicamente la rottura da parte del ‘Satteng’, c’è proprio la storia nascente trae il rampollo Matteo. Altrimenti detto l’ex velina di Striscia la Notizia non avrebbe avuto affatto piacere di, eventualmente, ritrovarsi ...

