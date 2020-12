Sportitalia si arricchisce | arriva Paolo Bargiggia

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)si arrichise di un nuovo volto.da, noto esperto di mercato delle trasmissioni Mediaset, che, a partire da lunedì 4 gennaio, condurrà, sulla tv guidata da Michele Criscitiello, il programma “Senza Filtri” in onda il lunedi, mercoledì e venerdi dalle 19.30 alle 20.30 Chi èNato nel 1962, dopo gli esordi a La Provincia Pavese e nella redazione milanese del Corriere dello Sport,entra nella redazione di Mediaset nel 1994, dove diventa uno dei volti piu noti del calciomercato. Nel 2006 conduce la trasmissione Domenica Stadio, con le interviste post partita, mentre nel 2009 gli viene affidato Pressing Champions League, rimanendo nella redazione come esperto di ...

