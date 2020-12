Spider Man: Presentato il nuovo costume che esordirà a marzo 2021 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Qualche giorno fa, Marvel comics, durante le anticipazioni delle uscite di marzo 2021 aveva annunciato un cambio di costume per il nostro amichevole Spider Man di quartiere, a partite dai numeri 62 e 63 della testata Amazing Spider Man. Adesso grazie alla pubblicazione delle copertine variant realizzate da Dustin Weaver, possiamo vedere che aspetto avrà il nuovo costume di Peter Parker. Oltre ad aver realizzato le copertine variant, Dustin Weaver è stato anche l’ideatore del costume, che come da lui dichiarato, ha visto una collaborazione tra il disegnatore Californiano Nick Spencer (sceneggiatore della serie ormai da un paio d’anni) e l’editor Nick Lowe. Questa collaborazione, secondo Marvel comics, ha portato ad un costume ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Qualche giorno fa, Marvel comics, durante le anticipazioni delle uscite diaveva annunciato un cambio diper il nostro amichevoleMan di quartiere, a partite dai numeri 62 e 63 della testata AmazingMan. Adesso grazie alla pubblicazione delle copertine variant realizzate da Dustin Weaver, possiamo vedere che aspetto avrà ildi Peter Parker. Oltre ad aver realizzato le copertine variant, Dustin Weaver è stato anche l’ideatore del, che come da lui dichiarato, ha visto una collaborazione tra il disegnatore Californiano Nick Spencer (sceneggiatore della serie ormai da un paio d’anni) e l’editor Nick Lowe. Questa collaborazione, secondo Marvel comics, ha portato ad un...

