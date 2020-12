Spal-Brescia (mercoledì 30 dicembre, ore 18): convocati, formazioni, quote, pronostici. Tornano Sabelli e Tomovic (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sedicesimo turno di Serie B che propone una sfida tra due retrocesse uscite entrambe sconfitte dall’ultimo turno: da una parte la Spal di Marino, dall’altra il Brescia di Dionigi. Ferraresi caduti ad Ascoli il giorno del debutto di Sottil sulla panchina marchigiana, mentre brutta sconfitta per le rondinelle in casa contro l’Empoli, un 1 a 3 che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sedicesimo turno di Serie B che propone una sfida tra due retrocesse uscite entrambe sconfitte dall’ultimo turno: da una parte ladi Marino, dall’altra ildi Dionigi. Ferraresi caduti ad Ascoli il giorno del debutto di Sottil sulla panchina marchigiana, mentre brutta sconfitta per le rondinelle in casa contro l’Empoli, un 1 a 3 che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Spal Brescia SPAL-Brescia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com L’Empoli vuol battere anche l’Ascoli per continuare la sua bella rincorsa

La prima cosa che Dionisi ha detto nel post gara di Brescia è stata "pensiamo all’Ascoli ... ha battuto addirittura la Spal. Attenzione insomma alle sorprese, perché di questi tempi sono spesso dietro ...

La presentazione della 16^ giornata: Salernitana ospite a Monza, l’Empoli può approfittarne. Rinviata Pisa-Frosinone

La presentazione della 16^ giornata: Empoli, Spal e Vicenza (reduci da una vittoria e due sconfitte) non hanno ancora perso in casa, perciò Ascoli, Brescia e Virtus Entella (per loro due successi e un ...

La presentazione della 16^ giornata: Empoli, Spal e Vicenza (reduci da una vittoria e due sconfitte) non hanno ancora perso in casa, perciò Ascoli, Brescia e Virtus Entella (per loro due successi e un ...