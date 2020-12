Spal-Brescia | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lae ilcercano riscatto dopo le sconfitte dell’ultimo turno di Serie B. La squadra di Marino ha perso ad Ascoli, quella di Dionigi in casa contro l’Empoli. Queste le scelte dei due allenatori.(3-5-1-1) – Thiam; Tomovic, Vicari Ranieri; Dickmann, Castro, Sa. Esposito, Murgia, Sala; Valoti; Paloschi. All.: Marino.(4-3-1-2) – Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Labojko, Van de Looi, Jagiello;ek; Ragusa, Torregrossa. All.: Dionigi. Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Si sono disputate le prime 4 gare della sedicesima giornata di Serie B, al Tombolato il Cittadella ha bloccato sul 2-2 il Lecce di Eugenio Corini. In gol Ogunseye e Tavernelli per ...Alle 18 a Ferrara va in scena uno Spal-Brescia che solo poco più di un anno fa, era l’8 dicembre 2019, dava ancora speranze di serie A. Covid o Coronavirus erano ancora due parole in fondo alla classi ...