Spadafora | “Escludiamo di riaprire gli stadi a gennaio | priorità a scuole | sci e palestre”

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Spero he gli sportivi possano essere testimonial del vaccino: io lo farò appena sarà possibile e invito tutti gli italiani a fare lo stesso”. Così il ministro dello Sport Vincenzoha parlato ad Agorà su Rai3 mercoledì 30 dicembre. Il ministro è stato tranchant sulla riapertura degli: “Escludo che aci possa essere questa possibilità per gli– ha spiegato -. Per un motivo semplice: ognuno spera di riprendere, noi come governo dobbiamo avere una scala di. Ed e su quelleche dobbiamo concentrarci. Non è un problema di 20mila spettatori su 60mila posti all’Olimpico, perché questi numeri significano controlli, trasporti, gestire una macchina che non è prioritaria rispetto alla scuola o il sistema industriale. Il mio ...