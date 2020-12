“Sono gay e lui è il mio compagno”. Il coming out del famoso attore è una lezione di stile (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Che siano in crescita i casi di coming out anche tra i famosi è un buon segno, indica che i timori verso una società ‘chiusa’ stanno per fortuna diminuendo. Poi, è inutile nasconderlo, ci Sono ancora, e Sono forti, sacche di resistenza alla tolleranza, al rispetto delle scelte e delle inclinazioni altrui. Ma preferiamo pensare che siano sempre meno. Jannik Schumann si aggiunge alla lista dei volti dello spettacolo che non ha la minima preoccupazione di mostrare i propri sentimenti. Jannik Schumann, giovanissimo, nato ad Amburgo nel 1992 non è certo uno sconosciuto nel nostro paese. Lo abbiamo visto recitare con enormi capacità nel film Vicino all’Orizzonte. Ma molti lo conoscono anche perché interptete di numerosi film, tra i quali Center of My World, e serie tv. Certo, Schumann è più attivo nel mondo della televisione ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Che siano in crescita i casi diout anche tra i famosi è un buon segno, indica che i timori verso una società ‘chiusa’ stanno per fortuna diminuendo. Poi, è inutile nasconderlo, ciancora, eforti, sacche di resistenza alla tolleranza, al rispetto delle scelte e delle inclinazioni altrui. Ma preferiamo pensare che siano sempre meno. Jannik Schumann si aggiunge alla lista dei volti dello spettacolo che non ha la minima preoccupazione di mostrare i propri sentimenti. Jannik Schumann, giovanissimo, nato ad Amburgo nel 1992 non è certo uno sconosciuto nel nostro paese. Lo abbiamo visto recitare con enormi capacità nel film Vicino all’Orizzonte. Ma molti lo conoscono anche perché interptete di numerosi film, tra i quali Center of My World, e serie tv. Certo, Schumann è più attivo nel mondo della televisione ...

