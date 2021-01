Sono decenni che votiamo senza curarci delle competenze di chi scegliamo per rappresentarci! (Di mercoledì 30 dicembre 2020) di Carlo Calenda. La pandemia ha mostrato la vera fragilità del Paese: il funzionamento dello Stato. Nell’anno in cui mettere rapidamente in pratica una misura fa la... Leggi su freeskipper (Di mercoledì 30 dicembre 2020) di Carlo Calenda. La pandemia ha mostrato la vera fragilità del Paese: il funzionamento dello Stato. Nell’anno in cui mettere rapidamente in pratica una misura fa la...

Piu_Europa : Immagine degli storni morti nelle strade di Roma spaventati dai “botti di fine anno”, sono un monito per il nuovo a… - M1kM3n : RT @lameduck1960: THREAD per chi sottovaluta i progetti che non bisogna sottovalutare perché sono stati pensati e messi a punto per decenni… - albealias : RT @lameduck1960: THREAD per chi sottovaluta i progetti che non bisogna sottovalutare perché sono stati pensati e messi a punto per decenni… - plattner_lukas : @LucianoCaveri Questi sono disposti a tutto per il consenso e non hanno alcun piano, nessun progetto, nessuna visio… - Z3r0Rules : RT @lameduck1960: THREAD per chi sottovaluta i progetti che non bisogna sottovalutare perché sono stati pensati e messi a punto per decenni… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono decenni Si chiude il decennio più caldo mai registrato laRegione Ed Edd e Eddy e la rivoluzione dei cartoni

Ed edd e eddy, una rivoluzione nella tv degli anni novanta Chi ha detto che a scherzare col fuoco si rischia di bruciarsi? Probabilmente non i produttori di Ed, Edd (doppia D) ed Eddy, l’iconica serie ...

Big oil verso la resa finale, la finanza abbandona il petrolio

La minaccia del supervisore di disinvestire miliardi dai combustibili fossili è una grande vittoria per gli ambientalisti ...

Ed edd e eddy, una rivoluzione nella tv degli anni novanta Chi ha detto che a scherzare col fuoco si rischia di bruciarsi? Probabilmente non i produttori di Ed, Edd (doppia D) ed Eddy, l’iconica serie ...La minaccia del supervisore di disinvestire miliardi dai combustibili fossili è una grande vittoria per gli ambientalisti ...