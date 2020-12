Sileri ‘avverte’ i medici: “Se hanno dei dubbi sul vaccino, hanno sbagliato lavoro” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) C’è chi non ha dubbi in merito, soprattutto il vice ministro alla Sanità. Senza troppi giri di parole Pierpaolo Sileri lo lascia intendere: il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per i medici e non solo; lui aggiungerebbe tra le categorie prioritarie, anche” infermieri, odontoiatri e farmacisti”. E per quelli scettici il giudizio del vice ministro è ferreo. Il concetto espresso è chiaramente questo “se proprio loro hanno dubbi sui vaccini, allora hanno sbagliato lavoro”. Tra le righe dell’Huffington Post compare la sua dichiarazione al riguardo: “Rimango perplesso quando sento di colleghi medici o infermieri restii a farsi il vaccino. Posso capire il cittadino ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 30 dicembre 2020) C’è chi non hain merito, soprattutto il vice ministro alla Sanità. Senza troppi giri di parole Pierpaololo lascia intendere: ildovrebbe essere obbligatorio per ie non solo; lui aggiungerebbe tra le categorie prioritarie, anche” infermieri, odontoiatri e farmacisti”. E per quelli scettici il giudizio del vice ministro è ferreo. Il concetto espresso è chiaramente questo “se proprio lorosui vaccini, allora”. Tra le righe dell’Huffington Post compare la sua dichiarazione al riguardo: “Rimango perplesso quando sento di colleghio infermieri restii a farsi il. Posso capire il cittadino ...

LiaColombo1 : Viceministro Sileri avverte gli italiani: 'Lockdown nel 2021 anche con i vaccini'. #lockdown #VaccinoAntiCovid… - FsSenni : RT @andiamoviaora: Il vice ministro #Sileri avverte: vaccino obbligatorio se... Non ci sono tanti giri di parole dal governo per farci capi… - StefanoDelCarr1 : RT @andiamoviaora: Il vice ministro #Sileri avverte: vaccino obbligatorio se... Non ci sono tanti giri di parole dal governo per farci capi… - LiberoFreedom : RT @andiamoviaora: Il vice ministro #Sileri avverte: vaccino obbligatorio se... Non ci sono tanti giri di parole dal governo per farci capi… -