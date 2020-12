Sicilia, l’allarme di Miccichè: “Senza nuove risorse leggi di spesa al palo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Aspettiamo fondi europei e risorse nazionali ma ancora non abbiamo visto nulla. Speriamo che Il Consiglio dei ministri sblocchi le risorse. L’Assemblea Regionale Siciliana è ferma, non possiamo fare alcuna legge che preveda spesa”. A lanciare l’allarme nel corso di una intervista all’Italpress è il presidente del Parlamento Siciliano, Gianfranco Miccichè. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Aspettiamo fondi europei enazionali ma ancora non abbiamo visto nulla. Speriamo che Il Consiglio dei ministri sblocchi le. L’Assemblea Regionalena è ferma, non possiamo fare alcuna legge che preveda”. A lanciarenel corso di una intervista all’Italpress è il presidente del Parlamentono, Gianfranco. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

