Sicilia | il rimpasto della Giunta Musumeci vale un record | esclusa l’unica donna | ora gli assessori sono tutti maschi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) La regione piùa d’Italia. È stato trovato l’accordo nella notte per ilnellache governa lae si va verso la sostituzione delcon un uomo. Così che l’isola corre a vele spiegate verso il primato italiano per la rimozione di genere: 12. Come lafa solo il Molise che però ha una rappresentanza governativa di menometà: 5in tutto. Per questo già di prima mattina la Cgil ha attaccato: “Un atto becero – così lo definisce la sigla sindacale in una nota -. Dopo non avere fatto niente per promuovere l’occupazione femminile e per un welfare che rispondesse ai bisogni e garantisse i diritti di ...