"Sì, sono gay". L'attore pubblica una foto dolcissima col suo compagno e il mondo della tv esplode: "Siamo felici con te"

L'attore tedesco Jannik Schümann (Amburgo, 1992) ha fatto coming out nel modo più semplice possibile, pubblicando su Instagram un'immagine che lo ritrae abbracciato al suo fidanzato Felix Kruck. Nelle stories ha poi commentato l'apprezzamento ricevuto, dicendo di non riuscire "ad esprimere a parole i miei sentimenti" e di essere "sopraffatto da tutti questi messaggi, i commenti e l'amore che ci avete dato!" Ha così concluso: "Grazie! Il 2021 sarà un buon anno. Lo sento". Attivo nella fiction televisiva tedesca dal 2007 (anche se con qualche apparizione precedente) Jannik è noto per aver interpretato il ruolo di Nicolas nella serie "Cyber Girls". Al cinema è tra i protagonisti di "Spieltrieb", co-protagonista di "LenaLove" e fra i protagonisti di Die "Mitte der Welt". In questi ultimi anni molti personaggi noti sono stati contrari al ...

Ultime Notizie dalla rete : sono gay Sci alpino, il primo coming out è di Hig Roberts: "Sono gay, lascio la Coppa del mondo per essere felice" la Repubblica Transfobia Usa senza fine, Courtney uccisa proprio il giorno di Natale

L’anno più transfobico di sempre. A 24 ore dal 2021, il 2020 USA va in archivio con 42 persone trans uccise. Mai si era arrivati a cifre tanto drammatiche. Courtney “Eshay” Key, 25 anni, è stata uccis ...

Condannato al risarcimento del danno l’avvocato che dichiara di non voler assumere gay

L’associazione rappresentativa del diritto leso può agire in giudizio e chiedere il risarcimento del danno anche se il soggetto discriminato è indeterminato (Cass. 28646/2020).

