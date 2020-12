Si muove in positivo il Mercato americano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,53%; sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.739 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,15%); sulla stessa linea, sulla parità l’S&P 100 (+0,1%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori materiali (+1,23%), energia (+1,19%) e beni industriali (+0,74%). Il settore telecomunicazioni, con il suo -0,65%, si attesta come peggiore del Mercato. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Visa (+2,52%), Caterpillar (+2,37%), Walt Disney (+2,04%) e DOW (+1,75%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Intel, che continua la seduta con -1,07%. Pensosa Verizon Communication, con un calo frazionale dello 0,94%. Tentenna Microsoft, con un modesto ribasso dello 0,61%. Tra i ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,53%; sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.739 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,15%); sulla stessa linea, sulla parità l’S&P 100 (+0,1%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori materiali (+1,23%), energia (+1,19%) e beni industriali (+0,74%). Il settore telecomunicazioni, con il suo -0,65%, si attesta come peggiore del. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Visa (+2,52%), Caterpillar (+2,37%), Walt Disney (+2,04%) e DOW (+1,75%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Intel, che continua la seduta con -1,07%. Pensosa Verizon Communication, con un calo frazionale dello 0,94%. Tentenna Microsoft, con un modesto ribasso dello 0,61%. Tra i ...

Ultime Notizie dalla rete : muove positivo Si muove in positivo il Mercato americano Teleborsa Si muove in positivo il Mercato americano

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,53%; sulla stessa linea, l'S&P-500 avanza in maniera ...

Falsi positivi al Covid, la Procura apre un fascicolo e avvia le indagini

Coordinata dal pm D’Ambrosi, l’inchiesta non vede per ora ipotesi di reato, né l’iscrizione di indagati. L’obiettivo degli inquirenti è capire l'accaduto.

