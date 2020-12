Sì del Senato alla manovra da 40 miliardi, ecco tutte le novità economiche e fiscali 2021 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Senato, i numeri della votazione di oggi La manovra da quaranta miliardi di euro proposta dal Governo per finanziarie misure di sostegno straordinarie e importanti attendeva l’approvazione del Senato. Dall’aula sono arrivati 156 voti a favore, 124 voti contrari e nessun astenuto. Oltre alla manovra generale, si è posta anche la fiducia sull’articolo 1 della manovra, un voto diverso e successivo rispetto a quello descritto prima, i voti positivi sono stati 153, i contrari 118 e un solo astenuto. Parlamento e Senato: una votazione dai tempi molto stretti e delicati Rivediamo invece i voti del Parlamento sulla manovra generale, chiamato due giorni fa alla stessa importante decisione. Nella Camera dei Deputati ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020), i numeri della votazione di oggi Lada quarantadi euro proposta dal Governo per finanziarie misure di sostegno straordinarie e importanti attendeva l’approvazione del. Dall’aula sono arrivati 156 voti a favore, 124 voti contrari e nessun astenuto. Oltregenerale, si è posta anche la fiducia sull’articolo 1 della, un voto diverso e successivo rispetto a quello descritto prima, i voti positivi sono stati 153, i contrari 118 e un solo astenuto. Parlamento e: una votazione dai tempi molto stretti e delicati Rivediamo invece i voti del Parlamento sullagenerale, chiamato due giorni fastessa importante decisione. Nella Camera dei Deputati ...

matteorenzi : Intorno alle ore 1030 vi aspetto sulla mia pagina Facebook per la diretta del mio intervento al #Senato sulla legge… - lucianonobili : A proposito di dialogo, collaborazione e ascolto del Parlamento, non è proprio un buon segno che il Presidente Cont… - davidefaraone : Sembra solo a me inopportuno che il Presidente del Consiglio, mentre si discute del Parlamento ridimensionato, ment… - antoniosalaten1 : RT @emanuelefelice2: Parlando in Senato a nome della Lega, Bagnai ha paragonato la Germania di oggi a quella nazista, l'Unione Europea alle… - confartigianato : Il Senato ha approvato in via definitiva la #LeggediBilancio. Il nostro Presidente Marco Granelli: “Apprezziamo imp… -