Sgarbi | Tarro e Feltri spiazzano i No-vax | “Ecco perché la soluzione migliore è fare il vaccino”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’ultimo in ordine di tempo è stato Vittorio, rivolgendosi direttamente ai No-Vax. “Io mie ai no vax dico: Non vi fate mettere nell’angolo dalla violenza del poterepassereste per essere gli untori. O riuscite, quindi, a far capirenon costituite nessun rischio oppure è meglio che lo facciate'”. Così il critico d’arte mentre divampa la polemica sull’obbligatorietà dele si alza lo scontro tra no vax e pro vax.ai No-Vax: “Non fatevi considerare come untori” “Credo che ilsia laper uscire dalla crisi – osserva– Se in questo periodo hanno limitato la nostra libertà in questo modo èsi tratta di un ...