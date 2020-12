Serie B | probabili formazioni della 16a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nelladi oggi si disputerà l’intera 16adiB: ben nove partite in programma (Pisa-Frosinone è stata rinviata per i numerosi casi Covid-19 tra le fila dei ciociari). Sarà il penultimo turno, l’ultimo del 2020, primasosta: ecco ledelle partite16adiB, in diretta sulla piattaforma DAZN. Citta-Lecce (ore 15:00) Il Cittaè ancora in piena emergenza: dopo il rinviogara contro il Chievo per i numerosi casi Covid-19, i veneti sono ancora alle prese con numerosi giocatori positivi compreso il tecnico Venturato. Al Tombolato i granata ospitano un Lecce attualmente al settimo posto in ...