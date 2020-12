Serie B, Monza-Salernitana: i granata prendono in ‘prestito’ l’aereo della Lazio, ultrà contro Lotito (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Salernitana nel caos.Per la trasferta di Monza, la squadra guidata da mister Fabrizio Castori - attualmente prima in classifica nel campionato di Serie B -, ha preso in ‘prestito’ l’aereo della Lazio a causa della mancanza di charter a prezzi economici: il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito ha infatti messo a disposizione dell'altra squadra di sua proprietà il Boeing 737 della Tarayanjet brandizzato con simbolo, stemma e colori della società capitolina che ha già tanto fatto discutere.Tale soluzione, però, non è affatto piaciuta ai tifosi granata, che non hanno per nulla gradito che la Salernitana abbia dovuto viaggiare sul velivolo brendizzato con stemma e ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 dicembre 2020)nel caos.Per la trasferta di, la squadra guidata da mister Fabrizio Castori - attualmente prima in classifica nel campionato diB -, ha preso ina causamancanza di charter a prezzi economici: il presidente dei biancocelesti Claudioha infatti messo a disposizione dell'altra squadra di sua proprietà il Boeing 737Tarayanjet brandizzato con simbolo, stemma e colorisocietà capitolina che ha già tanto fatto discutere.Tale soluzione, però, non è affatto piaciuta ai tifosi, che non hanno per nulla gradito che laabbia dovuto viaggiare sul velivolo brendizzato con stemma e ...

