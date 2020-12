Serie B, decisi dalla Lega gli anticipi e i posticipi dal 18° al 23° turno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Lega B comunica il programma degli anticipi e posticipi delle gare dalla 18a giornata di andata alla 4a di ritorno della Serie BKT. Di seguito il programma: 18a GIORNATA… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 dicembre 2020) LaB comunica il programma deglidelle gare18a giornata di andata alla 4a di ritorno dellaBKT. Di seguito il programma: 18a GIORNATA… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

psb_original : Serie B, decisi anticipi e posticipi dal 18° al 23° turno #SerieB - rendezv0vz : comunque sarebbe stato meglio piangere perché adesso mi sento questo peso immenso sullo stomaco con tanto di nodo i… - Latawika : Ricordate raga: se per il giorno dopo vi siete decisi ad iniziare a studiare, *NON* iniziate una serie Tv la SERA PRIMA. - calciomercatox1 : RT @alcolhyster: M8 Stars cerca Giocatori seri e decisi nel progetto ??FVPA SERIE B, VPL SERIE C?? ??????? Allenamento domenica a giovedì 21:4… - titr3cords : RT @alcolhyster: M8 Stars cerca Giocatori seri e decisi nel progetto ??FVPA SERIE B, VPL SERIE C?? ??????? Allenamento domenica a giovedì 21:4… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie decisi Serie B, decisi anticipi e posticipi dal 18° al 23° turno pianetaserieb.it Serie B, decisi dalla Lega gli anticipi e i posticipi dal 18° al 23° turno

Decisi dalla Lega B gli anticipi e i posticipi del campionato dalla 18a giornata di andata alla 4a giornata di ritorno. Tante le sorprese.

Serie C, il bilancio di Iachini: “Teramo da 8, sindaco fa promesse da marinaio”

Il presidente del Teramo, Franco Iachini, ha tenuto questa mattina una conferenza stampa per tracciare un bilancio del 2020 che volge al termine.

Decisi dalla Lega B gli anticipi e i posticipi del campionato dalla 18a giornata di andata alla 4a giornata di ritorno. Tante le sorprese.Il presidente del Teramo, Franco Iachini, ha tenuto questa mattina una conferenza stampa per tracciare un bilancio del 2020 che volge al termine.