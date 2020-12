Serie B, Brescia corsaro a Ferrara: 3-2 in rimonta. Empoli fermato sul pari dall’Ascoli. Colpaccio Entella a Vicenza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Brescia espugna Ferrara: la squadra di Dionigi batte la Spal in rimonta per 3-2. L’Empoli non riesce a superare un Ascoli rinvigorito dalla cura Sottil (1-1 al Castellani). L’Entella vince 1-0 al Menti contro il Vicenza. Al Mazza, la Spal viene ripresa due volte dal Brescia e poi sorpassata nel finale: avanti con Valoti (di testa su cross di Dickmann) dopo 7?, Jagiello ha segnato il punto del pari al termine di una percussione centrale al 56?; solo un minuto dopo di nuovo Valoti con un pregevole destro al volo da fuori area riportava avanti la squadra ferrarese, ma su rigore (mani di Esposito su tiro di Bisoli) Donnarumma ha ristabilito la parità al 70?. Poi il sorpasso delle rondinelle al minuto 87: Bjarnason sfrutta un’uscita ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilespugna: la squadra di Dionigi batte la Spal inper 3-2. L’non riesce a superare un Ascoli rinvigorito dalla cura Sottil (1-1 al Castellani). L’vince 1-0 al Menti contro il. Al Mazza, la Spal viene ripresa due volte dale poi sorpassata nel finale: avanti con Valoti (di testa su cross di Dickmann) dopo 7?, Jagiello ha segnato il punto delal termine di una percussione centrale al 56?; solo un minuto dopo di nuovo Valoti con un pregevole destro al volo da fuori area riportava avanti la squadra ferrarese, ma su rigore (mani di Esposito su tiro di Bisoli) Donnarumma ha ristabilito latà al 70?. Poi il sorpasso delle rondinelle al minuto 87: Bjarnason sfrutta un’uscita ...

