Serie B 2020/2021, la Salernitana affonda in casa del Monza: granata battuti 3-0 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Monza non fa sconti e batte la Salernitana capolista per 3-0 nella sedicesima giornata di Serie B 2020/2021. Decisive le reti di Balotelli, all’esordio, Barillà e Armellino. Gli uomini di Brocchi centrano la terza vittoria consecutiva e accorciano sui granata salendo a quota 29 punti al terzo posto in classifica, mentre la squadra di Castori perde l’occasione di allungare sull’Empoli secondo e resta a 31 punti. PRIMO TEMPO – Bastano cinque minuti a Balotelli per portare i suoi in vantaggio: grande azione sulla sinistra del Monza, errore in marcatura di Mantovani e gol a porta vuota dell’ex Brescia. Al 25? la Salernitana ha l’occasione di riportare il match in parità, ma l’errore di Anderson a porta vuota nega la gioia alla capolista. I padroni di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilnon fa sconti e batte lacapolista per 3-0 nella sedicesima giornata di. Decisive le reti di Balotelli, all’esordio, Barillà e Armellino. Gli uomini di Brocchi centrano la terza vittoria consecutiva e accorciano suisalendo a quota 29 punti al terzo posto in classifica, mentre la squadra di Castori perde l’occasione di allungare sull’Empoli secondo e resta a 31 punti. PRIMO TEMPO – Bastano cinque minuti a Balotelli per portare i suoi in vantaggio: grande azione sulla sinistra del, errore in marcatura di Mantovani e gol a porta vuota dell’ex Brescia. Al 25? laha l’occasione di riportare il match in parità, ma l’errore di Anderson a porta vuota nega la gioia alla capolista. I padroni di ...

OptaPaolo : 11 – Questo è il miglior 11 dell'anno solare 2020 in Serie A basato sui dati statistici Opta. Squadrone. - OptaPaolo : 14 - Hakan Calhanoglu è il giocatore che ha fornito più assist (14) nel 2020 in Serie A; il turco è anche il giocat… - OptaPaolo : 57 - Theo Hernández è il difensore che ha portato a buon fine più dribbling (57) nell'anno solare 2020 in Serie A.… - estornudoauto : RT @Gazzetta_it: Ma a nessun club italiano farebbe comodo uno come #DiegoCosta? - friuligol : SERIE B - La prima volta del Pordenone: -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le 20 migliori serie tv del 2020 da recuperare Io Donna Il 2020: Un Anno Positivo Per Il Museo Civico Di Villa Amendola Nonostante Il Covid-19

Avellino – Immancabile, doveroso e puntuale come sempre, arriva il bilancio di fine anno del Museo Civico di Villa Amendola, e come per gli anni scorsi, o per meglio dire, come da quando il Museo avel ...

Roma e Lazio, a gennaio derby in campo...e sul mercato: occhi in casa Verona

Il 2020 sta finalmente per andare in archivio ... un ruolino di marcia che lo ha fatto oggetto delle attenzioni di tante big di Serie A. E tra queste può nascere un vero e proprio derby di mercato a ...

Avellino – Immancabile, doveroso e puntuale come sempre, arriva il bilancio di fine anno del Museo Civico di Villa Amendola, e come per gli anni scorsi, o per meglio dire, come da quando il Museo avel ...Il 2020 sta finalmente per andare in archivio ... un ruolino di marcia che lo ha fatto oggetto delle attenzioni di tante big di Serie A. E tra queste può nascere un vero e proprio derby di mercato a ...