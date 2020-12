Selena Gomez contro Facebook | Se permette le bugie sui vaccini sarà responsabile di migliaia di morti

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Con un tweet condiviso onlinesi è scagliataper non impedire la diffusione di false informazioni suie il COVID, potenzialmente causandodiha criticatocon un post su Twitter a causa della diffusione sulla piattaforma di informazioni false riguardanti ianti COVID-19. La star ha infatti pubblicato un video andato in onda su BBC News in cui si parla della complicata situazione esistente sui social media durante la pandemia. La cantante, attrice e produttrice ha condiviso il filmato in cui Imi Ahmed, CEO di Center for Countering Digital Hate, spiega che le società comesostengono di fare tutto ...