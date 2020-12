Selena Gomez contro Facebook: "Sarà responsabile di migliaia di morti se permette le menzogne sui vaccini" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Con un tweet condiviso online Selena Gomez si è scagliata contro Facebook per non impedire la diffusione di false informazioni sui vaccini e il COVID, potenzialmente causando migliaia di morti. Selena Gomez ha criticato Facebook con un post su Twitter a causa della diffusione sulla piattaforma di informazioni false riguardanti i vaccini anti COVID-19. La star ha infatti pubblicato un video andato in onda su BBC News in cui si parla della complicata situazione esistente sui social media durante la pandemia. La cantante, attrice e produttrice ha condiviso il filmato in cui Imi Ahmed, CEO di Center for Countering Digital Hate, spiega che le società come Facebook sostengono di fare tutto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 31 dicembre 2020) Con un tweet condiviso onlinesi è scagliataper non impedire la diffusione di false informazioni suie il COVID, potenzialmente causandodiha criticatocon un post su Twitter a causa della diffusione sulla piattaforma di informazioni false riguardanti ianti COVID-19. La star ha infatti pubblicato un video andato in onda su BBC News in cui si parla della complicata situazione esistente sui social media durante la pandemia. La cantante, attrice e produttrice ha condiviso il filmato in cui Imi Ahmed, CEO di Center for Countering Digital Hate, spiega che le società comesostengono di fare tutto ...

Con un tweet condiviso online Selena Gomez si è scagliata contro Facebook per non impedire la diffusione di false informazioni sui vaccini e il COVID, potenzialmente causando migliaia di morti.

