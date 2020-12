“Se Natalia Paragoni mi ha tradito per me è finita!”, Andrea Zelletta perentorio al GF Vip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Andrea Zelletta è perentorio: se Natalia Paragoni l’ha tradito non la perdonerà. L’ex tronista attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo avere confidato di fidarsi ciecamente della sua fidanzata, si è fatto assalire dai dubbi proprio in queste ultime ore, mettendo in discussione alcune cose. Andrea Zelletta perentorio: “Se Natalia Paragoni mi ha tradito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 30 dicembre 2020): sel’hanon la perdonerà. L’ex tronista attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo avere confidato di fidarsi ciecamente della sua fidanzata, si è fatto assalire dai dubbi proprio in queste ultime ore, mettendo in discussione alcune cose.: “Semi ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

