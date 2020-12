Se gli ascolti flop non significano bassa qualità: il viaggio nella grande bellezza di Bocci è promosso (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mediaset paga e continuerà ancora per molto a pagare le scelte di un palinsesto votato al trash. Il pubblico non riconosce Canale 5 come rete degna di bellezza, di cultura, di intrattenimento. Il trash e la tv spazzatura, gli ospiti urlanti, i video shock e tutto il carrozzone, da anni condannano fiction di primo livello ( pensiamo a Non mentire, Oltre la soglia, Il processo) e programmi come viaggio nella grande bellezza, al flop. E non perchè non siano prodotti validi ma perchè semplicemente nessuno dà una possibilità a Canale 5. Ne è dimostrazione il risultato incassato ieri dalla prima puntata del nuovo ciclo Viaggi nella grande bellezza con Cesare Bocci cicerone tra le bellezze della nostra Italia. Una puntata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mediaset paga e continuerà ancora per molto a pagare le scelte di un palinsesto votato al trash. Il pubblico non riconosce Canale 5 come rete degna di, di cultura, di intrattenimento. Il trash e la tv spazzatura, gli ospiti urlanti, i video shock e tutto il carrozzone, da anni condannano fiction di primo livello ( pensiamo a Non mentire, Oltre la soglia, Il processo) e programmi come, al. E non perchè non siano prodotti validi ma perchè semplicemente nessuno dà una possibilità a Canale 5. Ne è dimostrazione il risultato incassato ieri dalla prima puntata del nuovo ciclo Viaggicon Cesarecicerone tra le bellezze della nostra Italia. Una puntata ...

