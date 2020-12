Scuola | anche Conte ammette | “Stipendi insegnanti sono bassi” Anief rilancia le sue proposte

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Nella conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio Giuseppedichiara e prende atto del fatto che gli insegnati italiani, purtroppo,i malpagati d’Europa. E questa è una problematica che bisognerà affrontare nel nuovo anno.stati stanziati 400 milioni di euro per salvare l’elemento perequativo tuttaviase questa salvaguardia avverrà in sede contrattuale, quando verranno attivati i tavoli, non porterà certamente glidegliitaliani ai livelli europei. Per fare un esempio, in Germania a fine carriera, con meno anni di insegnamento, si va in pensione con il 60-70% in più delloo. Uno scenario questo che va a inficiare la valorizzazione di chi, in questo particolare momento, sta cercando di ...