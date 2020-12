Sci, la riapertura degli impianti slitta al 18 gennaio (ma solo in "zona gialla"): la proposta delle Regioni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La riapertura degli impianti sciistici slitta ancora. Non sarà certamente il 7 gennaio e, in ogni caso, il via libera riguarderebbe solo le Regioni in "zona gialla". A... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lasciisticiancora. Non sarà certamente il 7e, in ogni caso, il via libera riguarderebbelein "". A...

stop_fake_news_ : AGI - Le Regioni chiedono al governo di fissare al 18 dicembre la data per la riapertura degli impianti sciistici,… - luvarras : RT @fanpage: Ultim'ora Le Regioni hanno scritto una lettera ai ministri Speranza e Boccia per chiedere di far slittare la riapertura degli… - fanpage : Ultim'ora Le Regioni hanno scritto una lettera ai ministri Speranza e Boccia per chiedere di far slittare la riaper… - lucaccini_carla : RT @Adnkronos: #Covid e #sci, #Regioni: 'Riapertura impianti slitti al 18 gennaio' - Marco_chp1 : RT @Agenzia_Italia: Le Regioni vogliono spostare al 18 gennaio la riapertura degli impianti sciistici -

Ultime Notizie dalla rete : Sci riapertura Sci, dubbi sulla riapertura del 7 gennaio: il Piemonte chiede certezze al Governo TorinoToday Sci, la riapertura degli impianti slitta al 18 gennaio (ma solo in "zona gialla"): la proposta delle Regioni

La riapertura degli impianti sciistici slitta ancora. Non sarà certamente il 7 gennaio e, in ogni caso, il via libera riguarderebbe solo le regioni in "zona gialla".

Sci, slitta la riapertura degli impianti: Regioni chiedono al governo di rimandare al 18 gennaio

Sembra definitivamente tramontata la riapertura degli impianti sciistici al 7 gennaio. A confermarlo è una lettera del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, che chiede ai minis ...

La riapertura degli impianti sciistici slitta ancora. Non sarà certamente il 7 gennaio e, in ogni caso, il via libera riguarderebbe solo le regioni in "zona gialla".Sembra definitivamente tramontata la riapertura degli impianti sciistici al 7 gennaio. A confermarlo è una lettera del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, che chiede ai minis ...