Sci alpino | sta nascendo l’Italia di Paris e Vinatzer Ma che problema i ricambi…

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il primo scorcio della stagione di Coppa del Mondo di sciha messo in luce un’Italia disperatamente aggrappata alle proprie punte in campo maschile. Nella velocità non si può fare a meno di Dominik, in slalom sono bastate due gare per comprendere come la selezione tricolore sia destinata a diventare dipendente da Alex. Discorso diverso per il gigante… Bormio ci ha restituito un Dominikall’80%. Non ancora al massimo della forma, ma come potrebbe esserlo? Si è rotto un crociato, ha rimesso gli sci in estate, è normale che certi automatismi vadano ritrovati gradualmente. Al momento l’altoatesino è già tornato competitivo ai massimi livelli in discesa, in superG invece manca qualcosa ed è probabile che per rivederlo competitivo anche in questa specialità dovremo attendere la prossima stagione. ...