Sci alpino | Flavio Roda | “A Bormio bisogna modificare la zona d’arrivo in vista delle Olimpiadi 2026 Stiamo perdendo troppo tempo”

"Desidero fare i complimenti agli uomini di pista e al grande lavoro effettuato in questi giorni; la nevicata di lunedì ha messo in grande difficoltà tutti, ma la scelta di far slittare di un giorno le gare è stata vincente. Ancora una volta Bormio e l'Alta Valtellina, con Santa Caterina che ha allestito due bellissimi giganti ad inizio dicembre, hanno dimostrato di sapere organizzare i grandi eventi", ha detto il Presidente della FISI Flavio Roda. Dopo aver elogiato gli organizzatori per il lavoro di questi giorni, il n.1 italiano degli sport della neve ha lanciato però l'allarme in ottica Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. "Abbiamo grandi capacità di organizzare gli eventi top e le persone giuste per allestirli al meglio. A livello di strutture invece, non ci siamo ancora – dichiara Roda al sito

