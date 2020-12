Sci alpino, classifica e risultati discesa libera Bormio 2020: (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La classifica e i risultati della discesa libera maschile di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020/2021. Prima vittoria sulla Stelvio per l’austriaco Matthias Mayer, che precede di quattro centesimi il connazionale Vincent Kriechmayr e di sei centesimi lo svizzero Urs Kryenbuehl. Grande prova ma rammarico per Dominik Paris, che chiude al quarto posto con appena 13 centesimi di distacco. Una prestazione comunque molto incoraggiante per l’azzurro, che sulla sua amata Stelvio ritrova la sciata migliore. Miglioramenti anche da Christof Innerhofer, che però perde molto nella parte finale e chiude fuori dai primi dieci. Vittoria importante per Mayer, che permette all’Austria di tornare al successo in Coppa del Mondo per la prima volta in stagione sia al ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lae idellamaschile di, valevole per la Coppa del Mondo di sci/2021. Prima vittoria sulla Stelvio per l’austriaco Matthias Mayer, che precede di quattro centesimi il connazionale Vincent Kriechmayr e di sei centesimi lo svizzero Urs Kryenbuehl. Grande prova ma rammarico per Dominik Paris, che chiude al quarto posto con appena 13 centesimi di distacco. Una prestazione comunque molto incoraggiante per l’azzurro, che sulla sua amata Stelvio ritrova la sciata migliore. Miglioramenti anche da Christof Innerhofer, che però perde molto nella parte finale e chiude fuori dai primi dieci. Vittoria importante per Mayer, che permette all’Austria di tornare al successo in Coppa del Mondo per la prima volta in stagione sia al ...

