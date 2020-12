Sanremo 2021 | Matteo Bassetti a FqMagazine | “Il Festival col pubblico stipato nella nave da crociera? Ciò che conta è creare “bolle” | anche sulla terraferma”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Ildisi farà”, “lavoriamo per il 2 marzo”, “impensabile il Teatro Ariston senza”, “ripensiamo alla kermesse secondo i protocolli di sicurezza”. Sono i punti su cui sia il direttore artistico e conduttore Amadeus che il direttore di Rai Uno Stefano Coletta non transigono e ripetono come fosse un mantra ad ogni incontro con la stampa. Per questo motivo Rai Pubblicità, ipotesi anticipata da Dagospia e poi confermata dallo stesso Amadeus, ha messo in campo una alternativa per garantire la presenza delal Teatro Ariston: l’imbarco presso la Costa Smeralda,ammiraglia della Costa Crociere, attraccata poco distante da. In questo modo tutte e 500 le persone mobilitate per le cinque serate del...