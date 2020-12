Sandro Mazzola | “Milan davanti all’Inter? Ogni tanto dobbiamo sopportarli | Juventus attrezzata”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha parlato a Tuttosport della lotta Scudetto, che per il momento vede nelle prime posizionie Inter. La bandiera nerazzurra spiega: “Non parlo mai dello Scudetto, però lo sogno senza nominarlo. Credo che lasarà in lotta fino alla fine, è una squadra molto.” Da tifoso interista,scherza sul vantaggio dei cugini rossoneri in testa: “capita e lisopportare”. Parlando dell’Inter, l’ex giocatore dice la sua anche sull’uscita dalla Champions: “Ai miei tempi era ritenuto un vantaggio perchè ci si poteva concentrare sul campionato, ma oggi non credo sia più così per vari motivi. Ormai non è più solo un trofeo, si cresce affrontando grandi avversari e lo si può fare in ...