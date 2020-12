Sandra Milo su Ciro e la telefonata in tv: lei spiega come andarono le cose (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In un commento sui social Sandra Milo ha parlato dello scherzo su suo figlio Ciro che le fu fatto con una telefonata, in diretta televisiva: 'Quella telefonata fu rintracciata, arrivava da un bar di Roma'. Sandra Milo ha avuto una vita interessante e avventurosa e viene ricordata anche per quell'urlo in diretta TV, quando con una telefonata, le annunciarono due suo figlio Ciro era rimasto coinvolto in un un incidente ed era in gravi condizioni. L'attrice e conduttrice ha spiegato come andarono le cose in un commento pubblicato sulla pagina Instagram Prossimi Congiunti, come potete vedere nel post qui sotto. A chi le ha chiesto dei retroscena di questo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In un commento sui socialha parlato dello scherzo su suo figlioche le fu fatto con una, in diretta televisiva: 'Quellafu rintracciata, arrivava da un bar di Roma'.ha avuto una vita interessante e avventurosa e viene ricordata anche per quell'urlo in diretta TV, quando con una, le annunciarono due suo figlioera rimasto coinvolto in un un incidente ed era in gravi condizioni. L'attrice e conduttrice hatolein un commento pubblicato sulla pagina Instagram Prossimi Congiunti,potete vedere nel post qui sotto. A chi le ha chiesto dei retroscena di questo ...

