San Pio, consegnate nel primo pomeriggio 2.340 dosi di vaccino anti Covid-19 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ha comunicato che alle ore 14.20 di oggi sono giunte presso il Presidio Ospedaliero “G. Rummo” 2.340 dosi del vaccino anti Covid-19 prodotto dalla Pfizer-BioNTech, di cui n. 1.170 (millecentosettanta) dosi destinate all’A.O.R.N. “San Pio” ed altrettante all’ASL di Benevento. Con le dosi assegnate all’Azienda Ospedaliera a partire dalla giornata di domani 31 dicembre proseguirà nei giorni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio l’immunizzazione dei dipendenti e del personale operante nella struttura ospedaliera, già avviata la scorsa domenica 27 dicembre con le cento dosi precedentemente conferite. Nei giorni successivi perverranno altre dosi per completare la vaccinazione dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ha comunicato che alle ore 14.20 di oggi sono giunte presso il Presidio Ospedaliero “G. Rummo” 2.340del-19 prodotto dalla Pfizer-BioNTech, di cui n. 1.170 (millecentosettanta)destinate all’A.O.R.N. “San Pio” ed altrettante all’ASL di Benevento. Con leassegnate all’Azienda Ospedaliera a partire dalla giornata di domani 31 dicembre proseguirà nei giorni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio l’immunizzazione dei dipendenti e del personale operante nella struttura ospedaliera, già avviata la scorsa domenica 27 dicembre con le centoprecedentemente conferite. Nei giorni successivi perverranno altreper completare la vaccinazione dei ...

RaiUno : Il trio che ha incantato le platee di tutto il mondo ci regala la magia del Natale in una performance inedita dalla… - TV7Benevento : Consegnate 2.340 dosi di vaccino anti covid-19 al San Pio di Benevento... - Giuseppe_alari : RT @LombardiLomby67: LA SACRA FAMIGLIA?? non ritiri mai il suo sguardo amoroso da te e dalla tua famiglia modellatevi su di essa e avrete pa… - Soul_doctor1 : RT @Soul_doctor1: LA VOCE E BENEDIZIONE DI SAN PADRE PIO ~ THE VOICE AND BLESSING OF HOLY FATHER PIO https://t.co… - TV7Benevento : COVID. AL SAN PIO 48 NUOVI POSITIVI SU 588 TAMPONI PROCESSATI... -

Ultime Notizie dalla rete : San Pio La città saluta Roberto Pedinotti L’addio nella chiesa di San Pio X il Resto del Carlino Consegnate 2.340 dosi di vaccino anti covid-19 al San Pio di Benevento

Nelle prime ore di mercoledì pomeriggio sono giunte presso il Presidio Ospedaliero “G. Rummo” n. 2.340 (duemilatrecentoquaranta) dosi del vaccino anti covid-19 prodotto dalla ...

Asia la bimba nata in auto sotto la statua di padre Pio alla Bandita, mamma e figlia stanno bene

E’ nata sotto la statua di padre Pio nella zona di via Messine Marine questa notte dentro la Fiat Panda del padre la piccola Asia. L'articolo Asia la bimba nata in auto sotto la statua di padre Pio al ...

Nelle prime ore di mercoledì pomeriggio sono giunte presso il Presidio Ospedaliero “G. Rummo” n. 2.340 (duemilatrecentoquaranta) dosi del vaccino anti covid-19 prodotto dalla ...E’ nata sotto la statua di padre Pio nella zona di via Messine Marine questa notte dentro la Fiat Panda del padre la piccola Asia. L'articolo Asia la bimba nata in auto sotto la statua di padre Pio al ...