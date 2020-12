San Fermo, al Sant'Anna sono arrivate 4.680 dosi di vaccino per il Covid-19 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) San Fermo della Battaglia (Como), 30 dicembre 2020 - Dopo il V-day di domenica è iniziata la campagna di vaccinazione per il Covid -19 che inizierà ufficialmente domani . Questa mattina sono state ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sandella Battaglia (Como), 30 dicembre 2020 - Dopo il V-day di domenica è iniziata la campagna di vaccinazione per il-19 che inizierà ufficialmente domani . Questa mattinastate ...

bananarchia : @Moonlightshad1 Esatto. Inoltre, per i comuni mortali come noi, le visite sono in fermo da Marzo (salvo qualche mod… - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - SCOSSA DI TERREMOTO DI 6.4 IN CROAZIA, PAURA A FERMO E SAN BENEDETTO -… - FabioGig1982 : @tancredipalmeri @FBiasin Paragonare il vecchio Bernabeu con San Siro non è possibile. Mi fermo qui. - Solo_La_Lazio : ?? Controlli per #Correa tra una settimana ?? ll Tucu è ancora fermo dopo San Siro ?? E il 15 c'è il derby... #Lazio - GianniDeZuani : RT @mattinodipadova: In via San Fermo cinque esercizi vuoti in appena 200 metri. La Confesercenti: «Serve un ripensamento urbanistico» http… -

Ultime Notizie dalla rete : San Fermo San Fermo, al Sant'Anna sono arrivate 4.680 dosi di vaccino per il Covid-19 Il Giorno San Fermo, al Sant'Anna sono arrivate 4.680 dosi di vaccino per il Covid-19

San Fermo della Battaglia (Como), 30 dicembre 2020 - Dopo il V-day di domenica è iniziata la campagna di vaccinazione per il Covid -19 che inizierà ufficialmente domani. Questa mattina sono state cons ...

San Severino attende il Pomarancio: a breve il restauro prima del ritorno in città

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 30-12-2020 alle 15:01 sul giornale del 31 dicembre 2020 - 12 letture In questo articolo si parla di cultura, san severino marche, Comune di San Severino Mar ...

San Fermo della Battaglia (Como), 30 dicembre 2020 - Dopo il V-day di domenica è iniziata la campagna di vaccinazione per il Covid -19 che inizierà ufficialmente domani. Questa mattina sono state cons ...Questo è un comunicato stampa pubblicato il 30-12-2020 alle 15:01 sul giornale del 31 dicembre 2020 - 12 letture In questo articolo si parla di cultura, san severino marche, Comune di San Severino Mar ...