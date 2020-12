Salvini “Siamo pronti a governare” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le scelte di questo periodo saranno determinanti per plasmare il futuro nostro, dei nostri figli e dei nostri nipoti. La Lega e tutto il centrodestra hanno confermato di essere opposizione seria e costruttiva”, ma “non è facile interloquire con un governo perennemente paralizzato dalle lotte di potere. Il capo dello Stato ha auspicato un dialogo tra maggioranza e opposizione. Eppure è dal 10 dicembre che attendo un cenno dal presidente del Consiglio”. Così, in una lettera al Corriere della Sera, il leader della Lega Matteo Salvini.“Il governo non ha una visione”, sottolinea, e “a differenza dell'attuale maggioranza parlamentare abbiamo progetti, visione e consenso. Siamo pronti per governare”. Salvini osserva poi che “mentre Conte è impegnato a respingere gli attacchi della sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le scelte di questo periodo saranno determinanti per plasmare il futuro nostro, dei nostri figli e dei nostri nipoti. La Lega e tutto il centrodestra hanno confermato di essere opposizione seria e costruttiva”, ma “non è facile interloquire con un governo perennemente paralizzato dalle lotte di potere. Il capo dello Stato ha auspicato un dialogo tra maggioranza e opposizione. Eppure è dal 10 dicembre che attendo un cenno dal presidente del Consiglio”. Così, in una lettera al Corriere della Sera, il leader della Lega Matteo.“Il governo non ha una visione”, sottolinea, e “a differenza dell'attuale maggioranza parlamentare abbiamo progetti, visione e consenso.per”.osserva poi che “mentre Conte è impegnato a respingere gli attacchi della sua ...

