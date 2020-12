Salernitana in volo con l'aereo della Lazio: ira dei tifosi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA - Continua a far parlare l'aereo della Lazio . Questa volta però, è la pietra dello scandalo in casa della Salernitana , secondo club di proprietà di Claudio Lotito . Il velivolo è stato usato ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA - Continua a far parlare l'. Questa volta però, è la pietra dello scandalo in casa, secondo club di proprietà di Claudio Lotito . Il veliè stato usato ...

infoitsport : Salernitana in volo con l’aereo della Lazio: ira dei tifosi - cn1926it : #Salernitana in volo con l’aereo della #Lazio, esplode la polemica tra i tifosi: i dettagli - salvione : Salernitana in volo con l’aereo della Lazio: ira dei tifosi - laziolibera : Salernitana in volo con l’aereo della Lazio: ira dei tifosi - forzagranata1 : ?? #CALCIO Salernitana in volo con l’aereo della Lazio: ira dei tifosi I granata a Monza con il velivolo biancocele… -