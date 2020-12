Rugby, elezioni Fir il 13 marzo: la situazione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sabato 13 marzo si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche all’interno della FIR. Deliberata in video conferenza la data da parte degli organi federali. elezioni FIR: il giorno di Italia-Galles Il consiglio della FIR nella giornata di martedi 29 dicembre 2020 ha deliberato in videoconferenza l’ Assemblea Generale Ordinaria Elettiva chiamata a rinnovare le cariche dell’organo di governo del Rugby italiano per il quadriennio olimpico 2021-2024. Le elezioni si terranno il giorno sabato 13 marzo 2020 presso la Nuova Fiera di Roma. Alle ore 7.00 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione. Le elezioni si terranno il giorno di Italia-Galles durante la quarta giornata del 6 nazioni 2021. Quindi già dalla partita contro i gallesi che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sabato 13si terranno leper il rinnovo delle cariche all’interno della FIR. Deliberata in video conferenza la data da parte degli organi federali.FIR: il giorno di Italia-Galles Il consiglio della FIR nella giornata di martedi 29 dicembre 2020 ha deliberato in videoconferenza l’ Assemblea Generale Ordinaria Elettiva chiamata a rinnovare le cariche dell’organo di governo delitaliano per il quadriennio olimpico 2021-2024. Lesi terranno il giorno sabato 132020 presso la Nuova Fiera di Roma. Alle ore 7.00 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione. Lesi terranno il giorno di Italia-Galles durante la quarta giornata del 6 nazioni 2021. Quindi già dalla partita contro i gallesi che ...

