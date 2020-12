Rosina Carsetti | parla un’amica | “Aveva paura di essere ammazzata”

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sul caso dell’omicidio di, la donna uccisa la Vigilia di Natale durante una presunta rapina (secondo quanto riferito dai familiari), i punti oscuri sono ancora molti. Gli inquirenti, che hanno a lungo ascoltato la figlia di, il marito ed il nipote, hanno rilevato che i punti incongruenti dei loro racconti sono tanti, troppi, e hanno dunque maturato la decisione di iscrivere i tre nel registro degli indagati. L’accusa sarebbe quella di omicidio e favoreggiamento; potrebbe pendere su di loro anche l’ipotesi di simulazione di reato. Emerge ora una testimonianza di una amica di, che afferma: “midetto che voleva scrivermi una lettera“, racconta la donna, “così se mi ammazzano, saprai chi è stato“. Un racconto che, in effetti, è in linea ...

Il Fatto Quotidiano

Sul caso dell’omicidio di Rosina Carsetti, la donna uccisa la Vigilia di Natale durante una presunta rapina (secondo quanto riferito dai familiari), i punti oscuri sono ancora molti. Gli inquirenti, ...MONTECASSIANO - Nuove contestazioni ai familiari di Rosy Carsetti, le ipotesi di reato per marito, figlia e nipote ora sono concorso in omicidio e maltrattamenti in famiglia, a gennaio il ...