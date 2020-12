Rosalinda Cannavò chiude definitivamente con Dayane Mello: “Mi ha usata, è finita per sempre” (VIDEO) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dayane e Rosalinda chiudono la loro amicizia Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che da qualche giorno l’amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ha subìto una battuta d’arresto. Ma la rottura definitiva è arrvata lunedì sera durante la diretta su Canale 5. Infatti, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato all’attrice messinese dei filmati in cui la modella brasiliana sparlava di lei durante diverse conversazioni con Sonia Lorenzini e Mario Ermito. Il direttore del settimanale Chi ha cercato in tutti i modi di far chiarire le due gieffine, ma purtroppo non ci è riuscito. Nella notte l’ex finta fidanzata di Massimiliano Morra è sbottata con Giulia Salemi e le ha detto che per lei l’amicizia con la Mello finisce qui. Amicizia al capolinea Dopo ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 30 dicembre 2020)chiudono la loro amicizia Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che da qualche giorno l’amicizia traha subìto una battuta d’arresto. Ma la rottura definitiva è arrvata lunedì sera durante la diretta su Canale 5. Infatti, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato all’attrice messinese dei filmati in cui la modella brasiliana sparlava di lei durante diverse conversazioni con Sonia Lorenzini e Mario Ermito. Il direttore del settimanale Chi ha cercato in tutti i modi di far chiarire le due gieffine, ma purtroppo non ci è riuscito. Nella notte l’ex finta fidanzata di Massimiliano Morra è sbottata con Giulia Salemi e le ha detto che per lei l’amicizia con lafinisce qui. Amicizia al capolinea Dopo ...

