Romy Schneider: Alain Delon, la sua lettera all'attrice morta è struggente (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alain Delon subito dopo la morte di Romy Schneider le scrisse una lettera d'amore che ancora oggi, a trentotto anni di distanza, testimonia la passione tra il divo francese e l'attrice viennese. La lettera scritta da Alain Delon al capezzale di Romy Schneider è la struggente testimonianza della passione esistente tra il divo francese e l'attrice viennese. Una vera dichiarazione che l'attore scrisse il giorno della morte della Schneider. "Ti guardo dormire. Sono accanto a te, mia Puppelé, Bambolina. E penso che sei bella, e che forse non lo sei mai stata così tanto. Per la prima volta nella mia vita e nella tua ti vedo serena, in pace. Come sei calma, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 dicembre 2020)subito dopo la morte dile scrisse unad'amore che ancora oggi, a trentotto anni di distanza, testimonia la passione tra il divo francese e l'viennese. Lascritta daal capezzale diè latestimonianza della passione esistente tra il divo francese e l'viennese. Una vera dichiarazione che l'attore scrisse il giorno della morte della. "Ti guardo dormire. Sono accanto a te, mia Puppelé, Bambolina. E penso che sei bella, e che forse non lo sei mai stata così tanto. Per la prima volta nella mia vita e nella tua ti vedo serena, in pace. Come sei calma, ...

simonaaruta : RT @giuliaisacting: Penso che Romy Schneider sia l’attrice più bella ed elegante di tutti i tempi #Sissilagiovaneimperatrice - Nina_1989_ : Tweet di apprezzamento per Romy Schneider #Sissi - marcoranieri72 : RT @_beyondisney: Post di apprezzamento per Romy Schneider, nota per aver dato il volto a Sissi #Sissi - La giovane imperatrice https://t… - _beyondisney : Post di apprezzamento per Romy Schneider, nota per aver dato il volto a Sissi #Sissi - La giovane imperatrice - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai Movie (canale 24) “Sissi – La giovane imperatrice” – Secondo capitolo della trilogia di film… -