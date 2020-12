Rompicapo delle Feste | trova il cappello di Babbo Natale

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nuovo: riesci are iltutto rosso di? La soluzione è in fondo alla pagina Il fumettista ungherese Gergely Dudas, meglio noto come Dudolf, torna a farci scervellare con un nuovoa tema natalizio. Per le, l’artista, artefice di alcuni dei puzzle visivi più amati di internet,… L'articolo Corriere Nazionale.