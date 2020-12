Romanzi e giochi di carte, il caso di Stuart Turton (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si intitola Il diavolo e l’acqua scura il nuovo romanzo di Stuart Turton, fresco di stampa da Neri Pozza. Racconta la storia di un veliero olandese, Saardam, che nel 1634 parte da Batavia, nell’odierna Indonesia, con un prezioso carico di spezie, pepe e trecento persone fra equipaggio e passeggeri. Avventura da leggere e da giocare La destinazione è Amsterdam e il viaggio, che dura ben dieci mesi, è periglioso. C’è da sfidare l’oceano, le tempeste e i pirati, e sulla nave aleggia un cattivo auspicio: prima della partenza, uno strano personaggio ha profetizzato un destino di morte per la Saardam e i suoi viaggiatori. A bordo, c’è un noto detective, Samuel Pipps, su cui incombe l’accusa di un grave crimine. L’immaginario letterario è spesso d’ispirazione al mondo dei giochi: è successo ad Harry Potter, al Signore degli ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si intitola Il diavolo e l’acqua scura il nuovo romanzo di, fresco di stampa da Neri Pozza. Racconta la storia di un veliero olandese, Saardam, che nel 1634 parte da Batavia, nell’odierna Indonesia, con un prezioso carico di spezie, pepe e trecento persone fra equipaggio e passeggeri. Avventura da leggere e da giocare La destinazione è Amsterdam e il viaggio, che dura ben dieci mesi, è periglioso. C’è da sfidare l’oceano, le tempeste e i pirati, e sulla nave aleggia un cattivo auspicio: prima della partenza, uno strano personaggio ha profetizzato un destino di morte per la Saardam e i suoi viaggiatori. A bordo, c’è un noto detective, Samuel Pipps, su cui incombe l’accusa di un grave crimine. L’immaginario letterario è spesso d’ispirazione al mondo dei: è successo ad Harry Potter, al Signore degli ...

